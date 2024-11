Dallas Cowboys: Probleme mit dem Dach, Probleme auf dem Feld

Schlechtester Saisonstart der Cowboys seit 1989

Sportlich lief es auch nicht, erstmals seit 1989 starteten die Cowboys mit fünf aufeinanderfolgenden Heimniederlagen in eine Spielzeit. Es war die fünfte Pleite in Folge. „Ich weiß nicht, ob es etwas anderes gibt als das Offensichtliche – und das ist, dass wir einfach nicht sehr gut spielen“, sagte Klubbesitzer Jerry Jones. Quarterback Cooper Rush, der den verletzten Dak Prescott ersetzte, brachte 32 von 55 Pässe für 354 Yards an den Mann, sorgte für einen Touchdown, aber auch einer Interception.