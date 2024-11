Demarcus Robinson: Rams-Star nach DUI-Festnahme in Kritik

Der Wide Receiver der Los Angeles Rams, Demarcus Robinson, wurde von der California Highway Patrol wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen. Robinson wurde beobachtet, wie er mit über 160 km/h auf dem US-101 North unterwegs war. Die Festnahme erfolgte gegen 5:13 Uhr am Montagmorgen in Woodland Hills, Kalifornien.

Touchdown und Festnahme

Nur wenige Stunden vor seiner Festnahme hatte Robinson noch einen Touchdown im NFL -Spiel der Rams gegen die Philadelphia Eagles erzielt. Trotz seiner Leistung auf dem Spielfeld endete der Abend für ihn mit rechtlichen Konsequenzen. In einer Pressemitteilung erklärte die CHP, dass Beamte des West Valley Area Office einen weißen Dodge Sedan mit über 160 km/h beobachteten. Robinson zeigte laut Bericht „objektive Anzeichen und Symptome einer Alkoholbeeinträchtigung“ und wurde daraufhin festgenommen.

Nach seiner Festnahme wurde Robinson an eine „verantwortliche Person“ übergeben und auf freiem Fuß angezeigt, wie die CHP mitteilte. Der Vorfall wurde erstmals von TMZ berichtet. Robinson befindet sich in seiner achten NFL-Saison und seiner zweiten bei den Rams. In dieser Saison hat er bereits 26 Catches für 384 Yards und sechs Touchdowns erzielt.