DeVonta Smith fehlt Eagles gegen Rams: Verletzungsupdate

Die Eagles spielen gegen die Rams ohne DeVonta Smith. Der Wide Receiver fehlt wegen einer Oberschenkelverletzung. Smith führt das Team in Receptions an.

Die Philadelphia Eagles müssen im Sunday Night Game gegen die Los Angeles Rams auf ihren Wide Receiver DeVonta Smith verzichten. Der 26-Jährige laboriert an einer Oberschenkelverletzung und konnte die gesamte Woche nicht trainieren. Damit verpasst Smith sein zweites Spiel der Saison und insgesamt erst das dritte in seiner vierjährigen NFL -Karriere. Bereits in Woche vier musste er aufgrund einer Gehirnerschütterung pausieren, als die Eagles gegen Tampa Bay verloren.

Smiths beeindruckende Statistiken

In dieser Saison führt Smith die Eagles mit 41 Receptions und vier Touchdown-Catches an. Zudem belegt er mit 516 Receiving Yards den zweiten Platz im Team, obwohl er in neun Starts auf dem Feld stand. Seit er 2021 als zehnter Pick im NFL Draft von den Eagles ausgewählt wurde, hat der ehemalige Heisman-Trophy-Gewinner in 59 Spielen (58 Starts) beeindruckende 281 Catches für 3.694 Yards und 23 Touchdowns erzielt.