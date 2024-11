Geblockter Field-Goal-Versuch: Chiefs bleiben ungeschlagen

Die Kansas City Chiefs bleiben in der NFL weiterhin ungeschlagen. Gegen die Denver Broncos stehen Patrick Mahomes und Co. vor der ersten Niederlage - doch ein geblocktes Field Goal ändert alles.

Die Kansas City Chiefs bleiben in der NFL weiterhin ungeschlagen. Gegen die Denver Broncos stehen Patrick Mahomes und Co. vor der ersten Niederlage - doch ein geblocktes Field Goal ändert alles.

Die Kansas City Chiefs bleiben nach einem weiteren Krimi das einzige ungeschlagene Team in der US-Football-Profiliga NFL. Die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes, die mit dem dritten Super-Bowl-Triumph in Serie Geschichte schreiben will, gewann am Sonntag 16:14 gegen die Denver Broncos. Entscheidend für den neunten Saisonerfolg der Chiefs war ein geblockter Field-Goal-Versuch in den letzten Sekunden des Spiels.