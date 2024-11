NFL: Ravens-Star Lamar Jackson glänzt bei "Harbaugh Bowl" - Sorgen bei den Chargers

Lamar Jackson hat die Baltimore Ravens in der NFL zum Sieg gegen die Los Angeles Chargers geführt und gleichzeitig seinem Head Coach John Harbaugh zum Triumph über seinen Bruder Jim verholfen.

Der Quarterback warf zwei Touchdown-Pässe und vollendete einen weiteren Spielzug mit einem Lauf in die Endzone, die Ravens jubelten im „Monday Night Game“ am Ende über einen 30:23-Erfolg.

NFL: John Harbaugh besiegt Bruder Jim

Jackson glänzte mit insgesamt 177 Passing Yards und einem 40-Yard-Touchdown-Pass auf Rashod Bateman zum zwischenzeitlichen 14:10 für die Ravens, nachdem die Chargers durch einen Touchdown von Justin Herbert früh in Führung gegangen waren.

Jackson hat viel Zeit zum Passen

Dass Jackson starke 16 seiner insgesamt 22 Pässe an den Mann brachte, lag auch daran, dass er von der Chargers-Defense nach Berechnungen von „Next Gen Stats“ erst sehr spät unter Druck gesetzt wurde. Im Schnitt knapp 3,5 Sekunden hatte er Zeit, den Ball loszuwerden.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Die Ravens (8:4 Siege) liegen damit weiterhin auf Playoffs-Kurs. Auch die Chargers (7:4) wären nach derzeitigem Stand in der Postseason mit dabei, müssen aber den langfristigen Ausfall von J.K. Dobbins befürchten. Der Running Back hatte sich in der ersten Halbzeit am Knie verletzt und kam nach der Pause nicht mehr zum Einsatz.