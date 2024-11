Himmlischer Beistand: Papst Franziskus segnet versehentlich die New Orleans Saints

SPORT1-AI 06.11.2024 • 08:44 Uhr Die New Orleans Saints erhalten unerwartet Papst Franziskus‘ Segen via X, was humorvolle Reaktionen und Hoffnung auf Besserung nach sieben Niederlagen auslöst.

Die New Orleans Saints könnten jede Unterstützung gebrauchen, nachdem sie in der NFL sieben Spiele in Folge verloren haben. In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse erhielten die Saints diesen Monat einen Segen von Papst Franziskus – wenn auch unbeabsichtigt. Der Pontifex inkludierte versehentlich den Hashtag der Saints in zwei verschiedenen Beiträgen auf X, wobei der letzte am Dienstag veröffentlicht wurde.

Der zweite Beitrag des Papstes veranlasste die Saints zu einer humorvollen Antwort. Das Team, das kürzlich Coach Dennis Allen entlassen hatte, bedankte sich auf X bei dem Pontifex: „Danke für deine Gebete, Pontifex. Wir brauchen sie 🙏“. Diese unerwartete Unterstützung könnte den Saints vielleicht den dringend benötigten Auftrieb geben.

Ein Geschenk für den Papst

Bereits im April hatte Saints-Besitzerin Gayle Benson Papst Franziskus während einer 10-tägigen Reise nach Rom und Deutschland ein personalisiertes Trikot überreicht. Diese Geste scheint nun Früchte zu tragen, auch wenn der Segen unbeabsichtigt war.

Es ist nicht das erste Mal, dass Papst Franziskus den Saints versehentlich seinen Segen erteilt hat. Im Oktober 2019 schrieb er: „Heute danken wir dem Herrn für unsere neuen #Saints.“ An diesem Nachmittag besiegte New Orleans die Jacksonville Jaguars mit 13:6. Ein Jahr später erinnerte das Team auf X an dieses Ereignis: „Vor einem Jahr sind wir #gesegnet und hoch begünstigt durch einen Tweet zu einem Sieg aufgebrochen ⚜️ @Pontifex 🙏#Saints“.

