Houston Texans enthüllen faninspirierte Color Rush Uniformen für Sunday Night Football

Am Mittwoch gaben die Houston Texans bekannt, dass sie ihre neuen Color Rush Uniformen im Spiel gegen die Detroit Lions bei „Sunday Night Football“ präsentieren werden. Die Color Rush Ausrüstung besteht aus einem leuchtend roten Helm, Hosen und Trikot. Der Helm ähnelt einem, den die Texans in früheren Saisons gelegentlich getragen haben, jedoch mit einem leicht veränderten Logo. Diese Uniform ist Teil einer Kollektion neuer Trikots, die in der Offseason enthüllt wurden.

Ein moderner Look mit traditionellen Wurzeln

Alternative Looks und neue Designs

Die Heim- und Auswärtstrikots ähneln den bisherigen Outfits der Houston Texans, aber die alternativen und Color Rush Trikots sind neue Looks für das Franchise. Die Texans nennen den alternativen Look „H-Town Blue“. Die Uniform ist überwiegend schwarz mit roten Buchstaben und roten Zahlen, die von einem hellblauen Rand umgeben sind. Der Helm zeigt ein geschwungenes „H“, und um das Thema zu unterstreichen, ist „H-Town“ über den Trikotnummern eingestickt.

In der aktuellen Saison haben die Texans in neun Spielen eine Bilanz von 3:2 in Liberty White, 2:1 in Deep Steel Blue und 1:0 in ihren alternativen Uniformen. Die neuen Designs scheinen also nicht nur optisch, sondern auch aus sportlicher Sicht ein Erfolg zu sein.