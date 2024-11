Nach Leukämie: Gänsehaut-Touchdown von NFL-Star!

John Metchie III erzielt nach Leukämie-Diagnose seinen ersten NFL-Touchdown für die Houston Texans und übertrifft seine Karrierebestleistung in Receiving Yards.

John Metchie III erzielt nach Leukämie-Diagnose seinen ersten NFL-Touchdown für die Houston Texans und übertrifft seine Karrierebestleistung in Receiving Yards.

Es war ein langer Weg, aber der Wide Receiver der Houston Texans, John Metchie III, erzielte in der NFL seinen ersten Karriere-Touchdown und brachte die Texans mit 23:7 gegen die Detroit Lions in Führung. Metchie, bei dem 2022 Leukämie diagnostiziert wurde und der seine Rookie-Saison verpasste, hat lange auf seinen Durchbruch gewartet. Am Sonntag war es endlich soweit.