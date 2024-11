Johnson vor US-Wahl: "In der Kabine gibt es Diskussionen"

In den USA sind die Tage die anstehenden Präsidentschaftswahlen das bestimmende Thema - und auch viele Sport-Profis unterhalten sich über die wegweisende Entscheidung. "In der Kabine gibt es Diskussionen", sagte der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson dem SID: "Die sind aber entspannt, nicht so ernst."

Für Johnson, der im Practice Squad der New York Giants steht und auf einen Einsatz im 53er-Kader am Sonntag in München (15.30 Uhr/RTL) gegen die Carolina Panthers hofft, sind Debatten über die amerikanische Politik mit den Verbindungen von Fans zu Sportmannschaften vergleichbar. Wie Neuigkeiten im Rahmen der Präsidentschaftswahlen vermittelt werden, "erinnert an Sportsender wie ESPN", sagte der 29-Jährige, der derzeit sein sechstes Jahr in der Football-Profiliga bestreitet.