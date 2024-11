Las Vegas Raiders entlassen Offensive Coordinator Luke Getsy nach enttäuschender Serie

SPORT1-AI 04.11.2024 • 08:40 Uhr Die Las Vegas Raiders entlassen Offensive Coordinator Luke Getsy nach einer enttäuschenden 2:7-Bilanz und fünf Niederlagen in Folge.

Die Las Vegas Raiders haben sich nach nur neun Spielen von ihrem Offensive Coordinator Luke Getsy getrennt. Diese Entscheidung wurde am Sonntagabend von einer Quelle bestätigt. Die Raiders befinden sich derzeit in ihrer ersten Fünf-Spiele-Niederlagenserie seit 2018 und teilen sich mit einer Bilanz von 2:7 den schlechtesten Rekord in der NFL. Der jüngste Rückschlag war die 24:41-Niederlage gegen die Cincinnati Bengals.

Schwierigkeiten in der Offensive

Obwohl die Offensive der Raiders in den letzten fünf Spielen viermal mit einem Touchdown im ersten Drive stark begann, verlor sie im weiteren Spielverlauf an Effektivität. "Es war kein guter Tag im Büro", kommentierte Raiders-Coach Antonio Pierce nach der Niederlage am Sonntag, einem Spiel, das spät im zweiten Viertel noch 10:10 stand. Pierce betonte, dass es sich um eine Teamleistung handele und alle Beteiligten Wege finden müssten, sich zu verbessern. "Wir müssen aus diesem Spiel lernen und viele Dinge analysieren, von den Coaches über das Playcalling bis hin zu den Spielern und der Ausführung. Wir müssen uns in eine Position bringen, in der wir im vierten Viertel eine echte Chance haben zu gewinnen, anstatt ständig hinterherzulaufen."

Getsys bisherige Erfolge und Herausforderungen

Getsy war zuvor als Offensive Coordinator der Chicago Bears tätig und führte die NFL in den Jahren 2022 und 2023 mit den besten und zweitbesten Rushing-Offenses an. Bei den Raiders hingegen rangierte seine Einheit vor diesem Wochenende auf Platz 28 in der Gesamt-Offensive der NFL, Platz 18 im Passing und Platz 31 im Rushing. Mit einem Punktedurchschnitt von 18,0 pro Spiel belegten die Raiders den 26. Platz in der Liga. Getsy wurde im Februar verpflichtet, nachdem der frühere Coach der Arizona Cardinals, Kliff Kingsbury, seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Vor der Niederlage gegen die Los Angeles Chargers vor zwei Wochen wurde Getsy von der Seitenlinie auf die Pressetribüne verlegt, um die Spielzüge zu koordinieren.

