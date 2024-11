Dusel-Sieg! Lions und St. Brown bauen Serie aus

Die Detroit Lions und Footballstar Amon-Ra St. Brown haben in der NFL den zehnten Sieg in Serie gefeiert. Dem Team um den Deutsch-Amerikaner gelang gegen die Chicago Bears an Thanksgiving dank einer starken ersten Hälfte ein knappes 23:20. In der US-Profiliga steht Detroit nun bei elf Siegen und einer Niederlage und gilt weiterhin als klarer Titelanwärter.