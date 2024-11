Nach fünf Pleiten in Folge: Rodgers führt Jets zum Sieg

Star-Quarterback Aaron Rodgers hat den New York Jets neues Leben eingehaucht und die Talfahrt in der NFL vorerst gestoppt. Nach fünf Niederlagen in Folge führte der 35-Jährige sein Team zu einem 21:13-Erfolg über die gut in die Saison gestarteten Houston Texans. Die New Yorker ließen sich dabei auch von einem kuriosen Jubel-Patzer nicht aus der Ruhe bringen.