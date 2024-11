NFL-Boss Goodell: "Berlin wäre spektakulär"

SID 10.11.2024 • 15:14 Uhr Die Hauptstadt soll der nächste Gastgeber für Spiele der US-Profiliga in Deutschland werden. Eine Entscheidung soll bald fallen.

Die Hauptstadt bringt sich als nächster deutscher Gastgeber für das Football-Spektakel der NFL in Stellung - sehr zur Freude des Ligabosses Roger Goodell. „Wir wollen auch in Zukunft in Deutschland spielen, ein NFL-Spiel in Berlin wäre spektakulär“, sagte der Commissioner bei RTL.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zuvor hatte der Kölner Privatsender bereits berichtet, dass die Berliner Landesregierung von 2025 bis 2029 Investitionen in Höhe von bis zu 12,5 Millionen Euro plant, um Austragungsort zu werden. 1,55 Millionen Euro davon sollen schon im nächsten Jahr ein Spiel im Olympiastadion ermöglichen.

„Es sieht relativ gut aus für Berlin“

Am Dienstag will der Senat offenbar den Weg von politischer Seite für eine NFL-Veranstaltungsserie freimachen, wenige Tage später entscheidet dann die Liga, wo gespielt werden wird. Ex-NFL-Profi Markus Kuhn freut sich bereits: "Deutschland ist ein riesengroßer Markt. Wir haben jedes Jahr Spiele, es sieht relativ gut aus für Berlin. Es wird in Zukunft mehr Deutschland-Spiele geben."

Am Sonntag (15.30 Uhr) ist die NFL mit dem Spiel zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants zum vierten Mal in Deutschland zu Gast. Bislang war neben München auch Frankfurt Gastgeber des Football-Spektakels. Das Interesse aus Berlin bedeute nicht, „dass wir nicht nach Frankfurt und München zurückkommen“, sagte Goodell im Vorfeld der Partie.

{ "placeholderType": "MREC" }

Allerdings will auch Berlin vom Hype profitieren. Die Landesregierung erwartet sich wohl sogar größere wirtschaftliche Effekte als beim alljährlichen DFB-Pokalfinale. Neben dem klassischen Football soll bald auch Mixed Flag Football im großen Stil in Berlin gespielt werden. Die Stadt will sich als Gastgeber für die WM 2026 bewerben.