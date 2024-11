NFL: Chiefs bauen perfekte Bilanz nach Overtime-Krimi aus

Die Kansas City Chiefs bleiben nach einem Overtime-Krimi das einzige ungeschlagene Team in der NFL. Die Franchise um Star-Quarterback Patrick Mahomes, die mit dem dritten Super-Bowl-Triumph in Serie Geschichte schreiben will, setzte sich nach Verlängerung mit 30:24 gegen die Tampa Bay Buccaneers durch und feierte den achten Sieg im achten Saisonspiel.