NFL: Chiefs sichern sich erstes Play-off-Ticket

Die Kansas City Chiefs haben als erstes Team der laufenden NFL-Saison den Play-off-Einzug perfekt gemacht. Die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes, die mit dem dritten Super-Bowl-Triumph in Serie Geschichte schreiben will, feierte beim 19:17 gegen die Las Vegas Raiders den elften Sieg im zwölften Spiel und ist damit in ihrer Division nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.