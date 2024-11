NFL: Cleveland überrascht im Schnee gegen Pittsburgh

Die Cleveland beenden im Thursday Night Game der NFL die Siegesserie der Pittsburgh Steelers. Quarterback Russell Wilson glänzt - am Ende schlägt auch das Wetter gewaltig Kapriolen.

Mit zwei Touchdowns in Serie drehte der Favorit aus Pittsburgh, angeführt von Routinier Russell Wilson als Quarterback, im letzten Viertel zunächst das Spiel. Mit weniger als einer Minute auf der Uhr lief Running Back Nick Chubb den Ball aber entscheidend in die Endzone.

Am Stand in der AFC North, in der beide Mannschaften spielen, ändert das Ergebnis aber zunächst wenig. Während Cleveland sich auf dem letzten Rang auf eine Bilanz von 3:8 verbesserte, belegen die Steelers (8:3) weiter Rang eins, der automatisch zur Playoff-Teilnahme berechtigt.