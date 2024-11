NFL: Eagles weiter im Aufwind

Dank dem überragenden Saquon Barkley gewinnen die Eagles auch das sechste Spiel in Folge.

Die Philadelphia Eagles haben ihre starke Serie in der US-Footballliga NFL fortgesetzt. Zum Auftakt des 11. Spieltages setzte sich das Team von Quarterback Jalen Hurts im Topspiel gegen die Washington Commanders um Super-Rookie Jaden Daniels mit 26:18 durch. Überragender Mann war Running Back Saquon Barkley, der insgesamt 198 Yards zurücklegte und mit zwei Touchdowns im letzten Viertel den Weg ebnete.

Mit acht Siegen und zwei Niederlagen führen die Eagles die NFC East vor Washington (7:4) an und gewannen nach durchwachsenem Saisonstart schon ihr sechstes Spiel nacheinander. Die Commanders, bei denen Daniels jeweils einen Touchdown und eine Interception warf, machten sich lange Hoffnungen auf einen Erfolg. Bis zu Beginn des Schlussviertels lagen sie mit 10:6 in Führung und ließen keinen Touchdown zu. Trotz der zweiten Niederlage in Serie haben sie noch gute Chancen auf die Play-offs.