NFL: Einbrecher bei Mahomes und Kelce

Im vergangenen Monat drangen Unbekannte in die Häuser der beiden Stars ein - innerhalb von nur zwei Tagen.

Zwei Football-Stars der NFL, zwei Einbrüche - und das innerhalb von nur zwei Tagen: Die Privathäuser von Patrick Mahomes und Travis Kelce waren im Oktober jeweils das Ziel von Eindringlingen, die Kriminalfälle sorgen in den USA für Aufsehen. Die Polizei bestätigte die beiden Einbrüche, Mahomes und Kelce sind die größten Stars des NFL-Champions Kansas City Chiefs.

"Es ist natürlich frustrierend und enttäuschend", sagte Mahomes am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz: "Ich kann nicht über Details sprechen, weil die Ermittlungen noch laufen. Aber das ist natürlich etwas, was man niemandem wünscht." Ob sich zum Zeitpunkt des Einbruchs jemand im Haus befand, wollte der Familienvater nicht kommentieren.

Die Taten ereigneten sich am 6. und 7. Oktober, vor und während eines Heimspiels der Chiefs: Am 7. Oktober gewann das Team gegen die New Orleans Saints.