NFL: Erlösung für Quarterback nach 672 Tagen des Grauens

Daniel Jones von den New York Giants gelingt im heimischen Stadion ein Touchdown. Das gelang ihm fast zwei Jahre lang nicht.

Daniel Jones hat das lange Warten überstanden! Der Spielmacher der New York Giants warf in der NFL beim 22:27 gegen die Washington Commanders nach 672 Tagen wieder einen Touchdown im heimischen Metlife Stadium.

Der Quarterback fand zu Beginn des zweiten Viertels Chris Manhertz für zwei Yards zum zwischenzeitlichen 7:7. Zuletzt hatte Jones am 1. Januar 2023 einen Touchdown vor eigenen Publikum geworfen. Zwischenzeitlich war er zwar lange mit einem Kreuzbandriss ausgefallen, die Erwartungen aber auf dem Feld erfüllte er trotzdem nicht. In dieser Saison ging er in den vorherigen vier Heimspielen leer aus.