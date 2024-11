NFL: Lamar Jackson mit vier Touchdown-Pässen

Der Football-Profi hat entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Aufholjagd von Baltimore gegen Cincinnati.

Der Football-Profi hat entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Aufholjagd von Baltimore gegen Cincinnati.

NFL-Profi Lamar Jackson hat sich für die Baltimore Ravens einmal mehr zum Matchwinner aufgeschwungen. Baltimore besiegte in der US-Footballliga am Freitagmorgen deutscher Zeit die Cincinnati Bengals mit 35:34. Jackson steuerte vier Touchdown-Pässe zum Sieg bei. In einem Quarterback-Duell auf allerhöchstem Niveau stach Jackson damit knapp seinen Widersacher Joe Burrow aus, der für die Bengals ebenfalls vier Touchdown-Pässe warf.