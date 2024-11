NFL: Nächster Sieg für Coleman und die Commanders

Seit 28 Jahren kam Washington nicht mehr so gut in eine Saison.

Die Washington Commanders bleiben auch in Woche neun eines der formstärksten Teams der NFL. Die Mannschaft des deutsch-amerikanischen Rookies Brandon Coleman gewann am Sonntag auch bei den New York Giants mit 27:22, sieben Siege nach neun Spielen stehen zu Buche - es ist ein durchaus historischer Höhenflug für das Team aus der US-Hauptstadt: 1996 war Washington letztmals mit einer 7:2-Bilanz in eine Saison der US-Football-Liga gestartet.