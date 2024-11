NFL: Nächstes Traumpaar! Superstar mit Hollywood-Schauspielerin verlobt

Josh Allen nutzt die Bye Week für einen Heiratsantrag an Hailee Steinfeld. Es ist das nächste Traumpaar.

Buffalo Bills Quarterback Josh Allen hat seine Bye Week auf eine ganz besondere Weise genutzt. Nachdem er die spielfreie Woche zuvor als „fantastisch“ beschrieben hatte, enthüllte er am Freitag den Grund dafür auf Instagram. In einem emotionalen Moment hielt Allen um die Hand seiner Freundin, der Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld, an.