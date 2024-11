NFL: Nick Muse an Geburtstag von Vikings entlassen

In der NFL ist es nicht immer ein Grund zur Freude, seinen Namen in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Für die meisten Spieler ist es eine bittere Erfahrung, wenn sie entlassen werden. Für den ehemaligen Tight End der Minnesota Vikings, Nick Muse, war es ein besonders unerfreuliches Geburtstagsgeschenk. Am Montag feierte Muse seinen 26. Geburtstag. Die Vikings nutzten die Plattform X, um ihm am Morgen ihre Glückwünsche zu übermitteln. Doch nur wenige Stunden später verkündete Minnesota, dass Muse entlassen wird.