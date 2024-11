NFL: Prescott-Schock! Saison-Aus droht

Prescott will Operation vermeiden

Cowboys-Besitzer und General Manager Jerry Jones äußerte sich am Freitag in einem Interview mit 105.3 The Fan in Dallas zu der Situation: „Dak wollte die Operation vermeiden.“ In den letzten Jahren musste Prescott bereits Operationen an seinem rechten Knöchel, dem rechten Daumen und der linken Schulter über sich ergehen lassen. Doch die Cowboys wissen um die Realität ihrer Lage. Mit einer Bilanz von 3:5 vor dem Spiel gegen die Philadelphia Eagles (6:2) am Sonntag ist die Situation angespannt.