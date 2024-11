NFL-Quarterback verklagt Vaterfirma wegen Millionenbetrugs

Star-Quarterback Baker Mayfield von den Tampa Bay Buccaneers hat eine Klage gegen die Firma seines Vaters eingereicht. Der Vorwurf: Vertragsbruch aufgrund der Nicht-Rückzahlung von Millionenbeträgen. Dies geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die ESPN vorliegen. Die Klage wurde am 22. November im US-Bezirksgericht in Texas im Namen von Mayfield, seiner Frau Emily und ihrer Firma Team BRM, LLC (TBRM) eingereicht.

Vorwürfe gegen Camwood Capital

Unrechtmäßige Geldtransfers

Fehlende Rückzahlung und verschleierte Informationen

Gescheiterte Einigung und weitere Forderungen

Die beiden Parteien erzielten eine vertrauliche Einigung, die am 23. Januar 2024 in Kraft trat. Camwood Capital sollte insgesamt 11.741.000 Dollar plus Zinsen in Raten ab dem 30. September zurückzahlen. Die Beklagten waren zudem verpflichtet, ein bestehendes Darlehen zu refinanzieren, um Kapital freizusetzen, und den Mayfields Zugang zu den Büchern und Aufzeichnungen der Beklagten zu gewähren. Laut Klage wurden diese Verpflichtungen nicht erfüllt. „Es ist jetzt klar, dass die Beklagten nicht die Absicht hatten, die Kläger bei Abschluss der Vergleichsvereinbarung vollständig zu entschädigen“, heißt es in der Klage weiter. Bisher hat Camwood Capital keinen einzigen Dollar gemäß der Vergleichsvereinbarung zurückgezahlt, das bestehende Darlehen nicht refinanziert und den Klägern keinen Zugang zu ihren Büchern und Aufzeichnungen gewährt.