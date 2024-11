NFL: Rasiert! Knall um gefallenen Cowboys-Star

Seit seiner Rückkehr zu den Cowboys im April, als er einen Einjahresvertrag im Wert von bis zu drei Millionen Dollar unterschrieb, verlief die Saison für Elliott nicht wie erhofft. In sieben Spielen erzielte er 149 Yards bei 48 Läufen und zwei Touchdowns sowie sieben gefangene Pässe für 40 Yards. Letzte Woche im Spiel gegen die San Francisco 49ers erzielte er seinen 70. Rushing Touchdown für die Cowboys, nur zwei hinter Hall of Famer Tony Dorsett, der in der Teamgeschichte nur von Emmitt Smith übertroffen wird.

Elliott am Tiefpunkt

Es ist das erste Mal in seiner Karriere, dass Elliott aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader steht, obwohl die Playoff-Positionierung der Cowboys noch nicht gesichert ist. In den regulären Saisonfinalen 2016 und 2018 wurde er in seiner Hochzeit als einer der besten Running Backs seiner Zeit geschont, als der Platz bereits gesichert war. Letzte Woche gegen San Francisco war Elliotts Platz im Spieltagskader fraglich, obwohl eine Quelle sagte, er wäre aktiv gewesen, selbst wenn der führende Rusher Rico Dowdle nicht vor dem Anpfiff erkrankt wäre.

Auch Dowdle schwächelt

Dowdle, der in dieser Saison 246 Rushing Yards erzielt hat, ist diese Woche gesund, und die Cowboys haben Dalvin Cook zum zweiten Mal in Folge von der Practice Squad in den aktiven Kader berufen. Elliott, der in der vergangenen Saison bei den New England Patriots Karriere-Tiefs bei den Läufen (184) und Yards (642) verzeichnete, startete das Eröffnungsspiel gegen die Cleveland Browns und führte die Cowboys mit 40 Yards bei 10 Läufen und einem Touchdown an. In den anderen fünf Spielen hatte er jedoch nicht mehr als acht Läufe oder 19 Yards.