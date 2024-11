NFL: Schock! Browns-Profi schwer verletzt

In einem dramatischen Moment während des Spiels der Cleveland Browns gegen die New Orleans Saints musste Left Tackle Dawand Jones das Feld auf einer Trage verlassen. Der Vorfall ereignete sich spät in der ersten Halbzeit, als Jones nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit seinem Teamkollegen Wyatt Teller verletzt wurde. Teller, der beim Blocken zurückgedrängt wurde, fiel unglücklich auf Jones‘ linkes Bein, was zu einer schweren Knöchelverletzung führte.

Erste Diagnose und Ausfall

Dawand Jones, ein Viertrunden-Pick im NFL Draft 2023, machte gegen die Saints seinen dritten Karrierestart als Left Tackle. Zuvor hatte er in der Saison 2023 neun Spiele als Right Tackle für den verletzten Jack Conklin bestritten, bevor er sich im Dezember eine saisonbeendende MCL-Verletzung zuzog. In der aktuellen Saison begann Jones die ersten fünf Spiele als Right Tackle, wurde jedoch zwischenzeitlich auf die Bank gesetzt, bevor er in Woche 8 als Starting Left Tackle zurückkehrte.