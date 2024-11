NFL-Superstar vor langersehntem Comeback

SPORT1-AI 09.11.2024 • 10:20 Uhr Christian McCaffrey kehrt nach Verletzungspause für die San Francisco 49ers im Spiel gegen die Buccaneers zurück. Coach Shanahan ist optimistisch, während andere Spieler fehlen.

Nach einer langen und oft schmerzhaften Wartezeit steht Christian McCaffrey, der Running Back der San Francisco 49ers, kurz vor seinem Saisondebüt in der NFL. Am Sonntag soll er gegen die Tampa Bay Buccaneers auflaufen. „Die vergangenen acht Wochen waren extrem unglücklich“, sagte McCaffrey. „Verletzt zu sein, ist hart – körperlich, mental, emotional, besonders wenn es nicht nach Plan läuft. Aber jetzt fühle ich mich großartig und bin bereit.“

{ "placeholderType": "MREC" }

McCaffrey fehlte in den ersten acht Spielen der Saison aufgrund einer beidseitigen Achillessehnenentzündung. Am Freitag absolvierte er seine erste vollständige Trainingswoche seit dem Saisonauftakt und soll rechtzeitig für das Spiel gegen die Buccaneers von der Injured Reserve Liste aktiviert werden. Offiziell ist er noch als fraglich gelistet, doch Coach Kyle Shanahan machte deutlich, dass es einer drastischen Wendung bedürfe, damit McCaffrey nicht spielt. Die 49ers entließen Running Back Patrick Taylor Jr., um Platz im Kader für McCaffrey zu schaffen. „Wir werden ihn morgen von der IR nehmen, und dann ist er bereit“, sagte Shanahan am Freitag.

McCaffreys Genesung war von vielen Unterbrechungen geprägt, doch in den vergangenen Wochen nahm sie Fahrt auf. Nach einer Wadenverletzung und anschließenden Achillessehnenproblemen wurde er am 14. September auf die Injured Reserve Liste gesetzt, nachdem er überraschend vor dem Saisonauftakt gegen die New York Jets ausgefallen war. Shanahan erklärte, dass dieser Schritt auch dazu diente, McCaffrey vor sich selbst zu schützen und ihm die nötige Erholung zu ermöglichen.

McCaffrey wurde in Deutschland behandelt

Während die 49ers in Los Angeles gegen die Rams spielten, reiste McCaffrey nach Deutschland, um sich von einem Spezialisten behandeln zu lassen. „Ich halte das privat“, sagte McCaffrey. „Wenn du verletzt bist, machst du alles, um zurückzukommen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Während der Bye Week nahm McCaffrey an simulierten Trainingseinheiten teil, die so gut verliefen, dass er am zurückliegenden Montag sein Trainingsfenster öffnen konnte. Er nahm an jeder Trainingseinheit der Woche teil, ohne Rückschläge zu erleiden. Nach der intensiven Donnerstagseinheit zeigte sich Shanahan optimistisch, dass McCaffrey bereit ist. Während McCaffrey abwesend war, erzielten die 49ers eine 4:4 Bilanz, doch seine Rückkehr ins Training brachte neuen Schwung.