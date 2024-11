Packers ohne Doubs: Verletzungssorgen vor Dolphins-Spiel

SPORT1-AI 28.11.2024 • 08:48 Uhr Den Green Bay Packers fehlen gegen die Miami Dolphins wichtige Spieler. Das Team steht vor einer großen Herausforderung.

Die Green Bay Packers stehen vor einer Herausforderung, da sie im Thanksgiving-Spiel gegen die Miami Dolphins auf einige ihrer Schlüsselspieler verzichten müssen. Receiver Romeo Doubs konnte das Concussion-Protocol nicht rechtzeitig durchlaufen, um am Donnerstagabend aufzulaufen. Doubs hatte sich die Gehirnerschütterung im Sieg am Sonntag gegen die San Francisco 49ers zugezogen. In dieser Saison belegt er mit 34 Receptions und 483 Yards den zweiten Platz im Teamranking und hat bereits zwei Touchdown-Pässe gefangen.

Verletzungssorgen bei den Packers

Wie erwartet, werden auch Cornerback Jaire Alexander aufgrund einer Knieverletzung und Linebacker Edgerrin Cooper wegen einer Oberschenkelverletzung zum zweiten Mal in Folge fehlen. Die Packers haben in dieser Woche keine regulären Trainingseinheiten abgehalten, sondern nur Walk-Throughs, was es schwierig machte, den Fortschritt der verletzten Spieler zu beurteilen.

Fragliche Einsätze weiterer Schlüsselspieler

Center Josh Myers, der mit einer Brustverletzung zu kämpfen hat, und Linebacker Isaiah McDuffie, der sich am Knöchel verletzt hat, wurden als fraglich eingestuft. Allerdings hätten beide Spieler, falls die Packers am Mittwoch ein volles Training abgehalten hätten, zumindest teilweise teilnehmen können. Dies deutet darauf hin, dass die Chancen gut stehen, dass sie am Donnerstag auf dem Feld stehen werden.