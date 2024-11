Raiders-Schock: Minshew verletzt, Saison-Aus gegen Broncos

SPORT1-AI 25.11.2024 • 06:38 Uhr Die Raiders verlieren Gardner Minshew nach einer schweren Verletzung - für den Quarterback ist die Saison gelaufen. Nun muss ein Ersatz her.

Raiders-Quarterback Gardner Minshew hat sich im vierten Viertel der 19:29-Niederlage gegen die Denver Broncos das Schlüsselbein gebrochen und wird für den Rest der Saison ausfallen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Diese Hiobsbotschaft bestätigte eine Quelle gegenüber ESPN-Reporter Adam Schefter. Der verletzungsbedingte Ausfall ereignete sich nach einem Sack durch Broncos-Linebacker Cody Barton, bei dem Minshew unglücklich auf seiner linken Schulter landete. Sichtlich mit den Tränen kämpfend, verließ er das Spielfeld mit einem Trainer und begab sich direkt in die Kabine.

Verletzung sorgt für Quarterback-Engpass

„Es sieht nicht gut aus“, erklärte Raiders-Coach Antonio Pierce nach der siebten Niederlage in Folge, die den Raiders auf eine Bilanz von 2:9 bringt.

Ohne Minshew stehen den Raiders nun Desmond Ridder, der am 22. Oktober vom Practice Squad der Arizona Cardinals verpflichtet wurde, Aidan O’Connell, der nach einem Daumenbruch auf der rechten Hand bald von der Injured Reserve zurückkehren könnte, und Practice Squad-Quarterback Carter Bradley zur Verfügung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Herausforderung Chiefs wartet

Die Raiders haben eine kurze Woche vor sich, da sie bereits am Freitag gegen die zweifachen Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs antreten müssen. „Wir brauchen jemanden, richtig?“, sagte Pierce.

„Uns gehen auch die Quarterbacks aus, also werden wir sehen, was am Montag passiert. Aber offensichtlich sieht es so aus, als ob [O’Connell] besser wird. Er hat diese Woche ein wenig im Training geworfen.“

Ridder bereit für Einsatz

O’Connell stand nach der Niederlage gegen Denver nicht zur Verfügung, doch Ridder erklärte sich bereit, gegen die Chiefs einzuspringen, sollte er gebraucht werden. „Ich bin jetzt fast einen Monat hier und fühle mich mit der Offense wohl, ich bin bereit“, sagte Ridder, der gegen die Broncos 5 von 10 Pässen für 64 Yards anbrachte, jedoch einen Fumble bei einem Sack in seiner ersten Serie verlor.

Frustrierende Saison für Minshew

Für Minshew endet damit eine frustrierende Saison, nachdem er im Trainingslager den Konkurrenzkampf gegen O’Connell knapp für sich entschieden hatte. Nach einem langsamen Start, der einen 100-Yard-Pick-Six durch Patrick Surtain in Denver beinhaltete, wurde Minshew in Woche sechs zugunsten von O’Connell auf die Bank gesetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach O’Connells Verletzung in seinem zweiten Start kehrte Minshew jedoch als Starter zurück. In zehn Spielen (neun Starts) warf Minshew für 2.013 Yards, brachte 66,3 % seiner Pässe an, erzielte neun Touchdowns, warf jedoch auch zehn Interceptions und verlor drei von fünf Fumbles. Sein Total QBR von 39,1 vor dem Spiel gegen Denver war ebenfalls ein Karriere-Tiefpunkt.