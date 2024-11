Rodgers lässt Zukunft offen: New York "erste Wahl"

Noch hat Aaron Rodgers nicht entschieden, ob er seine Karriere nach der bislang so enttäuschenden Saison in der US-Profiliga NFL beenden wird. Sollte der Footballstar aber weitermachen, strebt er keinen Abschied von den New York Jets an. „In New York zu spielen wäre natürlich meine erste Wahl - wenn ich spielen will“, sagte der Quarterback in der Pat McAfee Show.