Scott Turner: Ex-NFL-Star wird Minister unter Trump

SPORT1-AI 23.11.2024 • 10:12 Uhr Scott Turner, Ex-NFL-Spieler, wird von Trump als Minister für Wohnungsbau nominiert. Turner leitete zuvor den White House Opportunity and Revitalization Council.

Scott Turner, ein ehemaliger NFL-Spieler, wurde von Präsident Donald Trump für das Amt des Ministers für Wohnungsbau und Stadtentwicklung nominiert. Diese Entscheidung fiel am Freitag und markiert einen bedeutenden Schritt in Turners Karriere, der zuvor bereits eine zentrale Rolle in Trumps erster Amtszeit innehatte.

Führungsrolle im Weißen Haus

Während Trumps erster Amtszeit leitete Turner den White House Opportunity and Revitalization Council. In einer offiziellen Erklärung lobte Trump Turner für seine herausragende Arbeit: "Er führte eine beispiellose Anstrengung an, die die am stärksten gefährdeten Gemeinden unseres Landes transformierte." Mit dieser Nominierung ist Turner die ranghöchste schwarze Person, die Trump bisher für sein Kabinett ausgewählt hat.

Von der NFL in die Politik

Bevor Turner in die Politik wechselte, war er neun Saisons lang als Cornerback in der NFL aktiv. Er spielte für Washington, die Chargers und die Broncos. Seine Karriere begann als siebter Pick in der siebten Runde des NFL Drafts 1995, nachdem er am College in Illinois gespielt hatte.