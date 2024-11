Sieben Niederlagen in Serie: Saints entlassen Allen

Die New Orleans Saints haben sich nach sieben Niederlagen in Serie in der Football-Profiliga NFL von Trainer Dennis Allen getrennt. Das teilte die Franchise aus dem US-Bundesstaat Louisiana einen Tag nach dem enttäuschenden 22:23 bei den Carolina Panthers mit. Als Interimscoach übernimmt Darren Rizzi, zuvor Special-Teams-Koordinator der Saints.

Allen hatte das Team im Februar 2022 übernommen. Nachdem New Orleans in den vergangenen beiden Spielzeiten die Teilnahme an den Play-offs verpasst hatte, waren die Saints nun mit zwei deutlichen Siegen gegen die Panthers (47:10) und die Dallas Cowboys (44:19) in die Saison gestartet. Ein weiterer Erfolg sollte nicht mehr folgen, nach neun Spielen stehen die Saints bei einer Bilanz von 2:7 Siegen.