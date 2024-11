NFL: St. Brown-Show! Lions siegen furios

Die Detroit Lions und der bärenstarke Footballstar Amon-Ra St. Brown sind in der NFL weiter nicht zu stoppen. Das Team um den Deutsch-Amerikaner überrollte die Jacksonville Jaguars am Sonntag beim 52:6 regelrecht, es war für Detroit in der US-Profiliga bereits der achte Sieg nacheinander.

Wide Receiver St. Brown gelang bei jedem dieser Erfolge mindestens ein Touchdown, gegen Jacksonville sogar erstmals in dieser Saison zwei. Nur in den ersten beiden Spielen war der 25-Jährige leer ausgegangen.

St. Brown erzielt Bestmarke

St. Brown fing elf von elf Pässen für 161 Yards Raumgewinn - persönlicher Bestwert in der NFL. Beim ersten Touchdown lief der Passempfänger nach einem kurzen Pass von Jared Goff ungestört in die Endzone und stellte das zwischenzeitliche 27:3 her. Beim zweiten fing er den Ball nach einem Goff-Pass zum 48:6 in der Endzone.