St. Brown mit nächstem Touchdown für die Lions

Mit einem Touchdown hat Amon-Ra St. Brown den Detroit Lions zum nächsten Sieg in der Football-Profiliga NFL verholfen. Im Division-Duell bei den Green Bay Packers brachte St. Brown sein Team im zweiten Viertel in Führung, die die Lions bis zum Schluss nicht mehr abgaben. Nach dem 24:14 in Green Bay, dem siebten Sieg im achten Spiel, liegt Detroit an der Spitze der NFC.