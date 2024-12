34:0-Sieg: Packers lösen Play-off-Ticket in der NFL

Die Green Bay Packers haben mit einem beeindruckenden Zu-Null-Sieg das Ticket für die Play-offs in der NFL gelöst. Beim 34:0 gegen die New Orleans Saints glänzte Quarterback Jordan Love mit einem Touchdown-Pass sowie weiteren Würfen zu insgesamt 182 Yards. Headcoach Matt LaFleur führte Green Bay damit zum fünften Mal in sechs Spielzeiten in die heiße Saisonphase.