49ers: McCaffrey und Mason fallen verletzt aus - Guerendo übernimmt

Die San Francisco 49ers aus der NFL müssen in naher Zukunft auf ihre beiden führenden Running Backs verzichten. Head Coach Kyle Shanahan verkündete am Montag, dass sowohl Starter Christian McCaffrey als auch sein Backup Jordan Mason auf die Injured Reserve (IR) Liste gesetzt werden. McCaffrey erlitt eine Verletzung des hinteren Kreuzbandes (PCL) im rechten Knie, während Mason mit einer schweren Knöchelverstauchung ausfällt.

Während McCaffrey verletzt war, sprang Mason ein und bewies seine Fähigkeiten. Er beendete das Spiel mit 13 Läufen für 78 Yards. In der laufenden Saison führt Mason das Team mit 789 Rushing Yards an und hat bereits drei Touchdowns erzielt. McCaffrey hingegen kam in seiner verkürzten Einsatzzeit auf 202 Yards, blieb jedoch in vier Spielen ohne Touchdown, nachdem er in der Saison 2023 insgesamt 21 Touchdowns erzielt hatte.