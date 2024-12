Chiefs holen Steven Nelson: Verstärkung für die Secondary

SPORT1-AI 10.12.2024 • 08:44 Uhr Angesichts ihrer großen Verletzungsprobleme sehen sich Kansas City zur Rückkehr eines erfahrenen Spielers aus dem Ruhestand gezwungen.

Die Kansas City Chiefs haben auf die Verletzungssorgen in ihrer Secondary reagiert und den erfahrenen Cornerback Steven Nelson in ihren Practice Squad aufgenommen. Nelson, der in seiner Karriere neun Saisons für vier verschiedene NFL-Teams gespielt hat, kehrt aus dem Ruhestand zurück, um den Chiefs zu helfen.

Die Chiefs mussten in der laufenden Saison bereits den Ausfall von Starting Cornerback Jaylen Watson verkraften, der sich einen Knöchelbruch zuzog. Nazeeh Johnson übernahm zunächst dessen Platz, wurde jedoch kürzlich zugunsten von Joshua Williams auf die Bank gesetzt. Williams verletzte sich jedoch im Spiel gegen die Los Angeles Chargers an der Schulter, was die Chiefs dazu veranlasste, nach Verstärkung zu suchen.

Steven Nelson: Rückkehr zu den Wurzeln

Steven Nelson, 31 Jahre alt, begann seine NFL-Karriere bei den Chiefs, die ihn 2015 in der dritten Runde des Drafts auswählten. In seinen vier Saisons in Kansas City startete er in 38 Spielen. Anschließend spielte er zwei Saisons für die Pittsburgh Steelers, eine für die Philadelphia Eagles und zwei für die Houston Texans. In seiner Karriere kann Nelson auf 115 Starts und 13 Interceptions zurückblicken.

Chiefs-Coach Andy Reid äußerte sich am Montag positiv über die Verpflichtung: „Er war ein guter Spieler, als er hier war“, sagte Reid. „Er kam von Oregon State mit der Fähigkeit, sowohl als Returner als auch als Cornerback zu spielen, und entwickelte sich zu einem Starting Corner in der Liga. Er hatte eine schöne Karriere in den vergangenen neun Jahren. Es war die Möglichkeit, etwas Tiefe auf dieser Position hinzuzufügen.“

