Derek Carr verletzt: Saints setzen auf Rookie Jake Haener

SPORT1-AI 13.12.2024 • 08:39 Uhr Derek Carr verletzt sich erneut. Die New Orleans Saints planen mit Rookie Jake Haener als Quarterback gegen die Commanders.

Derek Carr, der Starting Quarterback der New Orleans Saints, hat sich in einem dramatischen Spielzug gegen die New York Giants verletzt. Beim Versuch, ein First Down zu erlaufen, stürzte Carr unglücklich auf sein Handgelenk und musste das Spielfeld verlassen. Diese Verletzung an seiner nicht-werfenden Hand, gepaart mit einer Gehirnerschütterung, zwingt die Saints nun, alternative Pläne zu schmieden.

Jake Haener vor erstem Start

Sollte Carr ausfallen, planen die Saints, den Rookie-Quarterback Jake Haener gegen die Washington Commanders starten zu lassen. Dies wäre Haeners erster Start in seiner NFL-Karriere. Die Entscheidung, Haener den Vorzug zu geben, wurde von ESPN-Quellen am Donnerstag bestätigt, nachdem NewOrleans.Football zuerst darüber berichtet hatte.

Verletzungsserie bei den Saints

Carr hat in dieser Saison bereits drei Spiele aufgrund einer Bauchmuskelverletzung verpasst. In diesen Spielen übernahm der Rookie Spencer Rattler die Rolle des Starting Quarterbacks. Nun steht Interimstrainer Darren Rizzi vor der Herausforderung, erneut einen Ersatz für Carr zu finden. Rizzi äußerte am Mittwoch, dass er beide Ersatz-Quarterbacks im Training gegeneinander antreten lassen möchte, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft.

Teilnahme am Walkthrough entscheidend