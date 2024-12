Erstes Saisonspiel ohne Touchdown: Teurer Abend für 49ers

Durch ein 6:12 im Schlüsselspiel gegen die Los Angeles Rams rutscht das Team um Quarterback Brock Purdy in der NFC West auf den letzten Platz ab.

Nach dem ersten Saisonspiel in der US-Football-Profiliga NFL ohne Touchdown wird für die San Francisco 49ers der Weg in die Play-offs immer weiter. Durch ein 6:12 im Schlüsselspiel gegen die Los Angeles Rams rutschte das Team um Quarterback Brock Purdy in der engen NFC West auf den letzten Platz ab.