Football-Sensation: Startrainer Belichick geht aufs College

SID 12.12.2024 • 07:20 Uhr Der 72-Jährige coacht zukünftig das Team aus North Carolina und kassiert dafür 30 Millionen Dollar.

Die Football-Sensation in den USA ist perfekt: Trainer-Ikone Bill Belichick kehrt nicht in die NFL zurück und coacht stattdessen zukünftig das Team der Universität von North Carolina. „Ich bin mit meinem Vater im Umfeld des College-Footballs aufgewachsen und habe diese Zeit sehr genossen“, sagte der 72-Jährige: „Ich wollte schon immer im College trainieren und freue mich jetzt darauf, das Football-Programm in Chapel Hill aufzubauen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Belichick kassiert laut Medienberichten 30 Millionen Dollar für seinen Dreijahresvertrag bei den Tar Heels. Der frühere Coach der New England Patriots, der mit der NFL-Franchise aus der Nähe von Boston in seiner 24 Jahre dauernden Amtszeit sechsmal den Super Bowl gewann, tritt in die Fußstapfen seines Vaters Steve - der war vor 70 Jahren Assistenztrainer in North Carolina.