Keine Anklage: Jason Kelce nach Fan-Zwischenfall frei

Jacqueline Sheader, die Informationsbeauftragte für öffentliche Sicherheit der Universität, bestätigte in einer E-Mail an die Associated Press, dass der Fall abgeschlossen ist. In der E-Mail wurde zudem erwähnt, dass die Person in einem Video, das in den sozialen Medien viral ging, nicht identifiziert wurde und sich niemand bei der Polizei gemeldet hat, um eine Beschwerde wegen Sachbeschädigung einzureichen.