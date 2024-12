Mahomes-Show! Superstar trotzt Verletzung

Superstar Patrick Mahomes hat die Kansas City Chiefs zum nächsten Sieg in der Football-Profiliga NFL geführt. Der Quarterback glänzte beim 27:19 gegen die Houston Texans mit einem Touchdown und einem erfolgreichen Pass in die Endzone. Von seiner Knöchelverletzung, die er im vergangenen Spiel erlitten hatte , war nichts zu sehen. Die Chiefs stehen bei nun 14 Siegen aus 15 Spielen und sind längst für die Play-offs qualifiziert.

Dies gilt auch für die Texans, die mit neun Siegen und jetzt sechs Niederlagen jedoch eine deutlich schlechtere Bilanz aufweisen. Die Chiefs könnten in der ersten Play-off-Runde ein Freilos haben, sofern sie die Conference AFC gewinnen. Nur die Buffalo Bills können Mahomes‘ Team diesen Platz noch streitig machen. Die Bills, einziger Bezwinger der Chiefs in dieser Saison, spielen am Sonntag (22.25 Uhr MEZ/DAZN) gegen die New England Patriots.