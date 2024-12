NFL: Beckham Jr. verlässt Miami vorzeitig

Laut US-Medien soll die Trennung in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt sein. Beckham kam in neun Spielen für Miami auf lediglich neun Catches und 55 Yards.

Beckham hatte mit einem Touchdown entscheidenden Anteil am Super-Bowl-Sieg der Los Angeles Rams vor zwei Jahren, erlitt aber noch im Spiel einen Kreuzbandriss, der ihn die gesamte nachfolgende Saison zum Zuschauen zwang. 2023 schloss sich der 31-Jährige den Baltimore Ravens an.

Beckham wurde im NFL-Draft 2014 von den New York Giants in der ersten Runde ausgewählt, verbrachte dort fünf Spielzeiten und sorgte durch starke Leistungen inklusive spektakulärer Catches und sein extravagantes Auftreten auf und neben dem Footballfeld für Aufsehen. Danach spielte er drei Jahre in Cleveland für die Browns, 2021 erfolgte der Wechsel zu den Rams.