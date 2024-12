NFL: Chaos-Szene bei Bengals-Triumph dank Joe Burrow

Diese Szene war irre - und hat den Cincinnati Bengals im Monday Night Game der NHL nach zuvor drei Niederlagen in Folge doch noch einen nicht mehr für möglich geglaubten Sieg gegen die Dallas Cowboys beschert. Beim 27:20 (7:7, 10:3, 0:7, 10:3) gegen die Dallas Cowboys profitierte die Franchise in der Schlussphase von von einem Chaos auf dem Feld.

Was war passiert? Beim Stand von 20:20 beabsichtigten die Bengals zunächst, den Ball mit einem Punt weit in die gegnerische Hälfte zu befördern, um dem Heimteam so die Chance auf Punkte zu erschweren. Die Cowboys blockten die Aktion zwar, dann aber wurde es furios, denn: Weil das umherspringende Spielgerät nach wilden Bewegungen auf beiden Seiten schließlich doch wieder bei den Bengals landete, bekam dessen Star-Quarterback Joe Burrow eine erneute Chance - und spielte einen präzisen 40-Yard-Pass auf Ja‘Marr Chase, der dadurch seinen zweiten Touchdown erzielte.