NFL: Ein 40 Jahre alter Fabel-Rekord wackelt - Barkley überragt erneut

SPORT1-AI 02.12.2024 • 06:29 Uhr Saquon Barkley jagt Eric Dickersons Rushing-Rekord in der NFL. Mit 1.499 Yards in zwölf Spielen liegt er voll auf Kurs. Schafft Barkley den 40 Jahre alten Rekord?

Saquon Barkley, der Running Back der Philadelphia Eagles, sorgt in der aktuellen NFL-Saison für Furore. Mit einem beeindruckenden 25-Yard-Touchdown im vierten Viertel gegen die Baltimore Ravens trug er maßgeblich zum Sieg seines Teams in Woche 13 bei. Barkley hat in dieser Saison bereits 1.499 Rushing Yards gesammelt und ist damit auf bestem Wege, den seit 1984 bestehenden Rushing-Rekord von Eric Dickerson zu brechen. Dickersons Rekord von 2.105 Yards ist seit fast vier Jahrzehnten unantastbar, und nur acht Spieler haben jemals die 2.000-Yard-Marke erreicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Barkley hat in den ersten zwölf Spielen durchschnittlich 124,9 Yards pro Spiel erlaufen. Um Dickersons Rekord zu brechen, muss er in den verbleibenden Spielen durchschnittlich 121,4 Yards erzielen. Ein Vorteil für Barkley: Die aktuelle NFL-Saison umfasst 17 Spiele, während Dickerson seinen Rekord in einer 16-Spiele-Saison aufstellte. Die Eagles setzen stark auf Barkleys Laufstärke, nachdem sie ihn in der Free Agency verpflichtet haben. Die Offensive Line, bestehend aus Lane Johnson, Landon Dickerson und Jordan Mailata, hat durch eine Umstellung auf eine lauforientierte Offensive maßgeblich zu Barkleys Erfolg beigetragen.

Barkleys beeindruckende Leistungen

Eric Dickerson erzielte damals in seinen ersten 12 Spielen der Saison 1984 insgesamt 1.452 Yards, während Barkley nach zwölf Spielen bei 1.499 Yards steht. Damit liegt Barkley 47 Yards vor Dickersons Wert. In der achten Woche der aktuellen Saison war Barkley mit 925 Yards sogar gleichauf mit Dickersons Zwischenstand von 1984. Die Frage, ob Barkley den Rekord brechen kann, bleibt spannend. Aktuell würde er auf 2.123 Yards am Saisonende kommen - sofern es seinen Wert hält.