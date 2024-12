NFL: Seahawks wahren Chance auf die Play-offs

Die Seattle Seahawks haben mit einem Sieg am zweiten Weihnachtstag ihre Chance auf die Play-offs in der Football-Liga NFL gewahrt. Der Super-Bowl-Champion von 2013 bezwang in einer von den Defensivreihen geprägten Partie die Chicago Bears mit 6:3 und behauptete mit dem neunten Sieg im 16. Saisonspiel den zweiten Platz in der NFC West. Im letzten Spiel der Regular Season kommt es am 5. Januar zum direkten Duell mit Divisionsspitzenreiter Los Angeles Rams.