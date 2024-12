NFL-Superstar deutet Entlassung an

Aaron Rodgers deutet bei den Jets seine mögliche Entlassung an. Er kritisiert Teamleaks und ist offen für Gehaltseinbußen. Rodgers strebt NFL-Meilensteine an.

Aaron Rodgers deutet bei den Jets seine mögliche Entlassung an. Er kritisiert Teamleaks und ist offen für Gehaltseinbußen. Rodgers strebt NFL-Meilensteine an.

New York Jets Quarterback Aaron Rodgers sorgt erneut für Schlagzeilen. Am Montag deutete er an, dass er am Ende der Saison entlassen werden könnte. In seiner wöchentlichen Teilnahme an der „The Pat McAfee Show“ machte er scherzhaft auf die Möglichkeit aufmerksam, von einem Teenager, dem Sohn des Teambesitzers Woody Johnson, entlassen zu werden.