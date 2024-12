Offiziell! In dieser deutschen Stadt spielt die NFL 2025

„Vor 34 Jahren haben wir zum ersten Mal ein Preseason-Game im Olympiastadion ausgetragen, bevor es in den frühen 2000er Jahren die Heimat der Berlin Thunder der NFL Europe war. Jetzt, mit fast 20 Millionen NFL-Fans in Deutschland, kehren wir in historischer Weise in die Stadt zurück und spielen zum ersten Mal ein Regular Season Game, um das nächste Kapitel in unserer Beziehung zu Berlin aufzuschlagen“, freute sich Goodell.