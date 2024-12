Offiziell: NFL kommt 2025 nach Berlin

Die NFL kommt nach Berlin: Die größte American-Football-Liga der Welt wird im Jahr 2025 ein Spiel in der Bundeshauptstadt austragen. Dies teilten die NFL und die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit. Welche Teams sich im Herbst des kommenden Jahres im Olympiastadion gegenüberstehen werden, ist noch unklar. Ein genaues Datum gibt es bisher nicht.

„Wir werden sowohl den Spieltag, also auch die Teams im Laufe der nächsten Monate bekannt geben. Heute freuen wir uns darüber, dass wir unsere Präsenz in Deutschland durch ein Spiel in der Hauptstadt im Jahr 2025 weiter ausbauen und über einen langfristigen Plan, der bis in das Jahr 2029 reicht“, sagte Alexander Steinforth, Geschäftsführer der NFL in Deutschland, im Interview mit RTL/ntv.